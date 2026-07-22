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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Raub

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Mittwoch raubten bislang Unbekannte einen 23-Jährigen aus und entwendeten offenbar Technik in vierstelliger Höhe.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befand sich der spätere Geschädigte mit seinem Pkw gegen 01:30 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich des Alten Schlachthofes. Er beabsichtigte offenbar eine LAN-Party zu besuchen und hatte zu diesem Zwecke zwei Monitore und einen PC-Tower in seinem Kofferraum geladen. Als er sich an der Rückseite seines Fahrzeugs befand packte ihn eine bislang unbekannte Person von hinten an der Schulter. Dieser forderte ihn dazu auf sich nicht umzudrehen und soll ihm zudem einen stumpfen Gegenstand in den Rücken gedrückt haben. Anschließend entnahmen der Unbekannte und eine zweite, ebenfalls unbekannte Person, die beiden Monitore, den Rechner und Bargeld aus dem Handschuhfach des Autos und entfernten sich anschließend stark beschleunigend mit einem bislang ebenfalls nicht identifizierten Pkw.

Der Gesamtwert des Raubguts beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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