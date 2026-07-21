Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Nach mehreren Bränden in Bruchsal: Anklage gegen zwei Männer erhoben

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nachdem es seit dem Frühjahr 2026 im Bereich Bruchsal Heidelsheim und der Südstadt von Bruchsal in zwei Fällen brannte, ermittelten Beamte des Kriminalkommissariats Bruchsal zwei Tatverdächtige.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat gegen die Männer zwischenzeitlich Anklage vor dem Amtsgericht Bruchsal erhoben. Hinweise darauf, dass die Taten in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Brandserie stehen, konnten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erlangt werden.

Zu den beiden Fällen im Einzelnen:

1.) Am 11. April 2026 meldeten mehrere Zeugen gegen 18:00 Uhr einen Brand auf einem Gartengrundstück in Bereich der Straße "Lindenbaum". Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand eine auf dem Gartengrundstück stehende Hütte bereits in Vollbrand. Im Rahmen der kriminaltechnischen Untersuchungen ergaben sich Hinweise darauf, dass die Gartenhütte vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein soll.

Die Ermittlungen führten die Beamten zu einem 21-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Die bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung sichergestellten Beweismittel erhärteten schließlich den Verdacht, dass der 21-Jährige das Feuer gelegt haben soll.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Mann mit Datum vom 07.07.2026 Anklage vor dem Amtsgericht Bruchsal - Schöffengericht - erhoben. Die Anklage legt dem Angeschuldigten Brandstiftung zur Last.

2.) Am 30. April 2026 befand sich eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Bruchsal gegen 02:40 Uhr im Bereich der Kleingartenanlage "Hanfröste". Im Rahmen der Streife stießen die Beamten auf einen Entstehungsbrand auf einer angrenzenden Wiese. Die Beamten löschten die Flammen mit einem Feuerlöscher und konnten ein Übergreifen des Feuers auf einen nahen Baumbestand verhindern.

Unweit des Tatorts nahmen die Einsatzkräfte einen 79-jährigen Mann vorläufig fest, der sich hinter einem Gebüsch versteckte.

Nach umfangreichen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal erhärtete sich der Verdacht, dass der 79-jährige deutsche Staatsangehörige das Feuer gelegt haben soll.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Mann mit Datum vom 13.07.2026 Anklage vor dem Amtsgericht Bruchsal - Strafrichter - erhoben.

Die Anklage legt dem Angeschuldigten Sachbeschädigung zur Last.

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