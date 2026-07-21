Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser in Rüppurr

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Sonntagmittag, gegen 13:30 Uhr, über ein gekipptes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Adalbert-Stifter-Straße einzubrechen.

Die Bewohnerin wurde jedoch durch die Geräusche aufmerksam und machte sich durch Rufe bemerkbar. Der überraschte Einbrecher sprang vom Fenstersims und flüchtete zu Fuß. Eine nähere Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Ein weiterer Einbruch wurde am gleichen Tag, gegen 16:15 Uhr, im Rüppurrer Holderweg der Polizei gemeldet. Auch hier versuchten Unbekannte offenbar über ein offenes Fenster in eine Wohnung im Erdgeschoss einzudringen. Dabei wurden die Täter mutmaßlich gestört und flüchteten schließlich ebenfalls unerkannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen oder verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

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