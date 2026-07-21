Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte geben Schüsse aus mutmaßlicher Schreckschusswaffe vor einer Bar ab - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Amalienstraße sollen am Montagabend mehrere Schüsse abgegeben und die Scheibe einer Bar beschädigt worden sein. Im Anschluss flüchteten wohl mindestens drei maskierte Personen zu Fuß vom Tatort in Richtung Mühlburger Tor.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 23:45 Uhr zunächst Schussgeräusche aus dem Bereich der Amalienstraße zwischen Hirsch- und Leopoldstraße. Im Rahmen des sofort eingeleiteten Polizeieinsatzes mit mehreren Streifenfahrzeugen konnten jedoch keine verdächtigen Personen mehr festgestellt werden. Aufgrund von Hinweisen, soll es sich bei den flüchtenden Tätern um mindestens drei Personen gehandelt haben, die wohl Skimasken getragen haben sollen.

Vor Ort wurde eine beschädigte Fensterscheibe einer Bar festgestellt. In unmittelbarer Nähe konnten zudem mehrere abgefeuerte Schreckschusspatronenhülsen sichergestellt werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Zu einer Gefährdung oder konkreten Bedrohung von Personen soll es nach bisherigem Kenntnisstand nicht gekommen sein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Angaben im Zusammenhang mit dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marktplatz unter 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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