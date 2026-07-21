PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sulzfeld - Hubschrauber auf der Suche nach vermisster Person im Einsatz

Karlsruhe (ots)

Ein 49-jähriger Mann aus Sulzfeld wurde am Sonntagmorgen gegen 10:00 Uhr vermisst gemeldet. Der Vermisste könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, sodass eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann.

Neben mehreren Polizeistreifen war seither auch ein Polizeihubschrauber mehrmals über dem Landschaftsschutzgebiet "Ravensburg und Alter Berg" im Sucheinsatz.

Die Fahndungs- und Suchmaßnahmen dauern derzeit noch an.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren