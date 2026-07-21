Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sulzfeld - Hubschrauber auf der Suche nach vermisster Person im Einsatz

Karlsruhe (ots)

Ein 49-jähriger Mann aus Sulzfeld wurde am Sonntagmorgen gegen 10:00 Uhr vermisst gemeldet. Der Vermisste könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, sodass eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann.

Neben mehreren Polizeistreifen war seither auch ein Polizeihubschrauber mehrmals über dem Landschaftsschutzgebiet "Ravensburg und Alter Berg" im Sucheinsatz.

Die Fahndungs- und Suchmaßnahmen dauern derzeit noch an.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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