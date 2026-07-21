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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 64-Jähriger aus Karlsruhe vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Seit Mittwoch, den 15.07.2026 wird der 64-jährige Serhii O. aus Karlsruhe vermisst. Der Vermisste verließ seine Wohnanschrift im Stadtteil Beiertheim-Bulach am Mittwochabend wohl gegen 19:30 Uhr, um einkaufen zu gehen. Anschließend stieg er offenbar in eine Straßenbahn der Linie 2 in Richtung Wolfartsweier ein und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch die Überprüfung möglicher Hinwendungsorte blieb bislang ohne Erfolg.

Der Vermisste ist ca. 170 cm groß, hat eine hagere Statur, braun-graues Haar und einen Dreitagebart. Er spricht ausschließlich ukrainisch.

Zuletzt trug er eine blaue Jeans-Hose, ein bordeauxfarbenes T-Shirt, weiße Socken und blaue Sandalen. Zudem führt der Vermisste möglicherweise einen Einkaufstrolley mit sich.

Ein Foto des Gesuchten ist unter dem Link

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-3/

abrufbar.

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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