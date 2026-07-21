PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Pedelec-Fahrerin bei Zusammenstoß mit E-Scooter schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin erlitt am Montagabend schwere Verletzungen, nachdem sie frontal mit einem E-Scooter kollidierte.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer gegen 17:40 Uhr auf dem Fuß- und Radweg in Richtung Mörscher Straße unterwegs. Er soll wohl leicht nach vorne versetzt, links neben einem Freund gefahren sein, der sich ebenfalls auf einem Elektroroller befand.

In einer Rechtskurve sah der 14-Jährige die entgegenkommende Pedelec-Fahrerin offenbar zu spät und kollidierte frontal mit ihr.

In der Folge stürzte die 53-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des E-Scooters blieb nach bisherigen Erkenntnissen wohl unverletzt.

Die Geschädigte wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 09:47

    POL-KA: (KA) Stutensee - Kind von Auto erfasst

    Karlsruhe (ots) - Ein 9-jähriges Kind wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Stutensee-Spöck schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 73-jähriger Autofahrer auf der Goethestraße in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Spechaa Straße übersah er offenbar einen mit dem Fahrrad auf dem Gehweg der Spechaa Straße fahrenden Jungen und erfasste diesen mit seinem Fahrzeug. Das Kind stürzte ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 12:57

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen gesucht nach Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Weststadt ein. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter offenbar unbemerkt in das Innere des in der Sophienstraße gelegenen Mehrfamilienhauses. Anschließend verschafften sich die Einbrecher über die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren