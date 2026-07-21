Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Pedelec-Fahrerin bei Zusammenstoß mit E-Scooter schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin erlitt am Montagabend schwere Verletzungen, nachdem sie frontal mit einem E-Scooter kollidierte.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer gegen 17:40 Uhr auf dem Fuß- und Radweg in Richtung Mörscher Straße unterwegs. Er soll wohl leicht nach vorne versetzt, links neben einem Freund gefahren sein, der sich ebenfalls auf einem Elektroroller befand.

In einer Rechtskurve sah der 14-Jährige die entgegenkommende Pedelec-Fahrerin offenbar zu spät und kollidierte frontal mit ihr.

In der Folge stürzte die 53-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des E-Scooters blieb nach bisherigen Erkenntnissen wohl unverletzt.

Die Geschädigte wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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