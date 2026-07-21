Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht - Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein Autofahrer verursachte am späten Donnerstagabend in Rheinstetten-Mörsch an einer Kreuzung wohl einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei sucht nun nach Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 35-jähriger Fahrradfahrer gegen 22:05 Uhr auf dem parallel zur Rheinstraße (Landesstraße 566) verlaufenden Radweg von Neuburgweier kommend in Richtung Rheinstetten. An der Einmündung der Hertzstraße soll ein bislang unbekannter Autofahrer ein Stopp-Schild missachtet und mit der Fahrzeugfront in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu vermeiden, wich der 35-jährige Radfahrer offenbar nach links aus. Dabei stieß er mit einer entgegenkommenden Radfahrerin frontal zusammen, die daraufhin zu Fall kam. In der Folge kollidierte auch ein nachfolgender Radfahrer mit der gestürzten Frau. Der vermeintliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt unterdessen in unbekannte Richtung fort.

Die 55-jährige Radfahrerin zog sich bei dem Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Radfahrer blieben unverletzt.

Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Autofahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Insbesondere sucht die Polizei auch nach Ersthelfern, die sich an der Unfallstelle um die Unfallbeteiligten gekümmert haben.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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