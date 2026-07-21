PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht - Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein Autofahrer verursachte am späten Donnerstagabend in Rheinstetten-Mörsch an einer Kreuzung wohl einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei sucht nun nach Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 35-jähriger Fahrradfahrer gegen 22:05 Uhr auf dem parallel zur Rheinstraße (Landesstraße 566) verlaufenden Radweg von Neuburgweier kommend in Richtung Rheinstetten. An der Einmündung der Hertzstraße soll ein bislang unbekannter Autofahrer ein Stopp-Schild missachtet und mit der Fahrzeugfront in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu vermeiden, wich der 35-jährige Radfahrer offenbar nach links aus. Dabei stieß er mit einer entgegenkommenden Radfahrerin frontal zusammen, die daraufhin zu Fall kam. In der Folge kollidierte auch ein nachfolgender Radfahrer mit der gestürzten Frau. Der vermeintliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt unterdessen in unbekannte Richtung fort.

Die 55-jährige Radfahrerin zog sich bei dem Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Radfahrer blieben unverletzt.

Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Autofahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Insbesondere sucht die Polizei auch nach Ersthelfern, die sich an der Unfallstelle um die Unfallbeteiligten gekümmert haben.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 09:47

    POL-KA: (KA) Stutensee - Kind von Auto erfasst

    Karlsruhe (ots) - Ein 9-jähriges Kind wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Stutensee-Spöck schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 73-jähriger Autofahrer auf der Goethestraße in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Spechaa Straße übersah er offenbar einen mit dem Fahrrad auf dem Gehweg der Spechaa Straße fahrenden Jungen und erfasste diesen mit seinem Fahrzeug. Das Kind stürzte ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 12:57

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen gesucht nach Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Weststadt ein. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter offenbar unbemerkt in das Innere des in der Sophienstraße gelegenen Mehrfamilienhauses. Anschließend verschafften sich die Einbrecher über die ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 10:03

    POL-KA: (KA) Bretten - Trickdiebe entwenden Goldkette - Polizei sucht nach Zeugen

    Karlsruhe (ots) - Bislang Unbekannte verwickelten am Freitagmittag eine 65-Jährige in ein Gespräch und entwendeten hierbei eine getragene Goldkette. Nach aktuellem Kenntnisstand band sich die spätere Geschädigte gegen 14:30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Pforzheimer Straße. Hier hielt ein mit zwei Personen besetzter neuwertiger schwarzer Pkw am Fahrbahnrand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren