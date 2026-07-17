Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der B 36

Karlsruhe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist die Bundesstraße 36 derzeit im Bereich Oberhausen in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 14:40 Uhr von Neulußheim kommend in Richtung Waghäusel. Aus bislang unklarer Ursache geriet er in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte zunächst mit einem entgegenkommenden Wohnwagengespann und anschließend mit einem dahinter befindlichen Pkw BMW.

Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Auch die Insassen des Gespanns kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die anderen Beteiligten blieben offenbar unverletzt.

Aufgrund des Trümmerfelds und den anstehenden Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen ist die B 36 aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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