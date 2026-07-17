Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Alkoholisierter 23-Jähriger leistet nach mehreren Verkehrsdelikten Widerstand

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Freitag leistete ein Fahrzeugführer Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, nachdem er alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursachte und sich unerlaubt entfernte.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der 23-jährige Opel-Fahrer gegen 03:30 Uhr auf der Landesstraße 602 von Rußheim kommend in Richtung Huttenheim unterwegs. Auf Höhe des Ortsausgangs Rußheim übersah er offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung die Verkehrsinsel eines dortigen Kreisverkehrs und fuhr auf diese auf.

Anschließend rangierte er rückwärts wieder auf die Fahrbahn und streifte hierbei ein Verkehrszeichen. Danach setzte er seine Fahrt in Richtung Huttenheim fort, wo ihm eine alarmierte Streifenbesatzung entgegenkam.

In diesem Moment geriet der Beschuldigte nach links auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Streifenwagen am Kotflügel.

Der 23-Jährige missachtete im weiteren Verlauf jegliche Anhaltesignale und verringerte erst im Bereich der Philippsburger Landstraße seine Geschwindigkeit. Dort bog er nach rechts auf ein Firmengelände ab, kollidierte mit einer Schranke und blieb dann wegen eines Hindernisses auf dem Gelände stehen.

Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich der 23-Jährige unkooperativ und musste mit einfacher körperlicher Gewalt aus seinem Fahrzeug herausgeholt werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte zwei Beamte leicht.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem ebenfalls leicht verletzten Fahrer ergab einen Wert von rund 2,2 Promille.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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