Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - 18-Jähriger nach versuchtem Einbruch vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots)

Nachdem ein Zeuge den Beschuldigten auf frischer Tat dabei beobachtete, wie er in der Nacht auf Freitag in einen Getränkemarkt einbrechen wollte, nahmen Polizeibeamte den 18-Jährigen vorläufig fest.

Der Zeuge alarmierte gegen 02:20 Uhr die Polizei, als er einen jungen Mann dabei beobachten konnte, wie er offenbar unter Zuhilfenahme von Steinen versuchte, die Tür eines Getränkemarktes in der Hertzstraße aufzubrechen. Die daraufhin unmittelbar eintreffenden Streifenbesatzungen fanden den Beschuldigten kurz darauf versteckt zwischen zwei Fahrzeugen und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abgleich der von dem Zeugen aufgenommenen Videoaufzeichnungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 18-Jährigen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Im Vorfeld beschädigte der vorläufig Festgenommene offenbar zudem eine Eingangstür eines benachbarten Geschäftes und verursachte einen weiteren Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Der 18-Jährige muss sich nun aufgrund des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Franz Henke, Pressestelle

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