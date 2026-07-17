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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Polizeibeamter nach Widerstand dienstunfähig verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Einsatz am Donnerstagmittag leistete ein psychisch auffälliger Mann erheblichen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Hierbei wurde ein Beamter dienstunfähig verletzt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde die Polizei gegen 11:45 Uhr zur Unterstützung der Betreuungsbehörde bei einem psychisch auffälligen 24-Jährigen in die Haydnstraße hinzugerufen. Beim Transport in den Rettungswagen versuchte der Mann zu flüchten, weshalb er von den Polizeibeamten festgehalten und zu Boden gebracht wurde. Gegen diese Maßnahme leistete er erheblichen Widerstand.

Infolge der Widerstandshandlungen zog sich ein Polizist multiple Prellungen und Schürfwunden am Körper zu und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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