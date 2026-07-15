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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Mutmaßlicher Telefonbetrug: Abholer festgenommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nachdem ein unbekannter Mann eine 82-Jährige Seniorin telefonisch in betrügerischer Absicht zu einer Übergabe von Wertgegenständen bewegen wollte, nahmen Polizeibeamte einen 31- jährigen mutmaßlichen Abholer am Dienstagmittag vorläufig fest.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gab sich ein unbekannter Anrufer zunächst fälschlicherweise als Polizist aus und teilte der Geschädigten am Dienstagmorgen telefonisch mit, dass es sich bei ihrer Wohnanschrift in Bad Schönborn um ein potentielles Einbruchsobjekt handele. Zur Vorsorge würde er einen Polizeibeamten beauftragen, um Wertsachen an der Wohnanschrift der Seniorin entgegenzunehmen und sicher zu verwahren.

Geistesgegenwärtig erkannte der Ehemann der 82- Jährigen die Betrugsmasche und verständigte umgehend die Polizei, welche den 31-Jährigen Abholer schließlich gegen 13:50 Uhr an der Anschrift der Seniorin vorläufig festnehmen konnte.

Der Festgenommene wurde am Mittwochmittag einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Presseauskünfte:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Pressestelle Erster Staatsanwalt Graulich pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe

Pressestelle Franz Henke pressestelle.ka@polizei.bwl.de Telefon: 0721 666-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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