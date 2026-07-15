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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 37-Jähriger nach mutmaßlicher Bedrohung von Polizeibeamten festgenommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Am Dienstagnachmittag nahmen Polizeibeamte einen 37-jährigen E-Scooter-Fahrer vorläufig fest, nachdem dieser die Beamten bei einer Verkehrskontrolle mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben soll.

Nach aktuellem Kenntnisstand sollte der spätere Beschuldigte an einer Tankstelle in der Durlacher Allee gegen 15:00 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Verlauf der Kontrolle zog der E-Scooter-Fahrer offenbar unvermittelt eine schwarze Schreckschusspistole aus seiner Bauchtasche und richtete diese auf die beiden Beamten.

Den umsichtig handelnden Polizisten gelang es, den 37-jährigen in einem günstigen Moment zu entwaffnen und ihn vorläufig festzunehmen. Im Rahmen der anschließenden Maßnahmen wurde bekannt, dass bereits mehrere offene Haftbefehle gegen den Festgenommenen bestehen.

Der Beschuldigte wurde am Mittwochmittag einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der dem Beschuldigten die bereits bestehenden Haftbefehle eröffnete und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Presseauskünfte:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Pressestelle Erster Staatsanwalt Graulich E-Mail: pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe

Pressestelle Franz Henke Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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