Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Jugendliche nach Automatensprengung vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden sprengten zwei Jugendliche zwei Automaten und flüchteten. Polizeibeamte nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen waren die beiden 16-Jährigen gegen 03:10 Uhr im Bereich Grünwinkel unterwegs. Zunächst sollen sie einen Zigarettenautomaten in der Zeppelinstraße und anschließend einen Fahrtkartenautomaten in unmittelbarer Nähe am Westbahnhof gesprengt haben.

Hierbei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der sofort die Polizei alarmierte. Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß und entledigten sich dabei offenbar ihren mitgeführten Rucksäcken.

Im Rahmen der Fahndung nahmen Beamte des Polizeireviers West die beiden Flüchtigen im Bereich der Kleingärten am Westbahnhof vorläufig fest.

Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen in den Wohnungen der Beschuldigten stellten Beamte unter anderem mehrere pyrotechnische Gegenstände sicher.

Die beiden 16-Jährigen müssen nun unter anderem mit einer Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls rechnen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell