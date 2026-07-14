Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 72-Jähriger erliegt nach Sturz seinen schweren Verletzungen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Karlsruhe (ots)

Ein 72-Jähriger Mann stürzte am 10. Juli und erlag seinen schweren Verletzungen einen Tag später in einem Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befand sich der Mann gegen 18:20 Uhr auf dem Nachhauseweg vom Daxlandener Straßenfests. In der Nähe des Kirchplatzes soll der 72-Jährige gestürzt und sich schwere Kopfverletzungen zugezogen haben.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge alarmierten Zeugen daraufhin den Rettungsdienst und leisteten erste Hilfe.

Der Mann erlag einen Tag später seinen schweren Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Sturzgeschehen machen können und insbesondere die Ersthelfer, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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