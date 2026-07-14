PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Karlsruhe (ots)

Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer kollidierte am Montagmittag mit zwei Straßenlaternen und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge fuhr der Beschuldigte gegen 11:30 Uhr auf der Landesstraße 556 von Wiesental kommend in Richtung Kirrlach.

Wohl aufgrund seiner Alkoholisierung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den dortigen Fahrradweg.

Im weiteren Verlauf kollidierte er zunächst mit einer Straßenlaterne und setzte seine Fahrt auf dem Radweg weiter fort. Kurz bevor der 57-Jährige gegen eine zweite Laterne prallte, musste ihm eine entgegenkommende Fahrradfahrerin in den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Die Frau erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen keine Verletzungen.

Im Anschluss entfernte sich der Beschuldigte in Richtung Kirrlach. Im Bereich St. Leon-Rot wendete der Mercedes-Fahrer und fuhr wieder zurück in Richtung Wiesental, wo ihn eine Streifenbesatzung anhalten und kontrollieren konnte.

Im Rahmen dieser Maßnahmen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der 57-Jährige hatte rund ein Promille.

Der Fahrer muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 08:26

    POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Rollerfahrer stürzt nach mutmaßlicher Vorfahrtsverletzung

    Karlsruhe (ots) - Nachdem eine Landwirtschaftsmaschine einem Rollerfahrer am Montagmittag offenbar die Vorfahrt nahm, stürzte dieser und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein 75-Jähriger war gegen 14:15 Uhr mit seinem Mähdräscher auf der Straße "Im Sand" unterwegs und beabsichtigte offenbar auf die Kreisstraße 3576 nach links einzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 12:42

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Eine Person bei Straßenbahnunfall lebensgefährlich verletzt

    Karlsruhe (ots) - Ein 70-jähriger Fahrradfahrer erlitt am Freitagabend schwere Kopfverletzungen, nachdem er von einer Straßenbahn erfasst wurde. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen überquerte der Radfahrer gegen 19:30 Uhr den Bahnübergang der Kriegsstraße auf Höhe der Ritterstraße. Hierbei soll er offenbar das für ihn geltende Rotlicht missachtet haben. In ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren