Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Karlsruhe (ots)

Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer kollidierte am Montagmittag mit zwei Straßenlaternen und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge fuhr der Beschuldigte gegen 11:30 Uhr auf der Landesstraße 556 von Wiesental kommend in Richtung Kirrlach.

Wohl aufgrund seiner Alkoholisierung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den dortigen Fahrradweg.

Im weiteren Verlauf kollidierte er zunächst mit einer Straßenlaterne und setzte seine Fahrt auf dem Radweg weiter fort. Kurz bevor der 57-Jährige gegen eine zweite Laterne prallte, musste ihm eine entgegenkommende Fahrradfahrerin in den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Die Frau erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen keine Verletzungen.

Im Anschluss entfernte sich der Beschuldigte in Richtung Kirrlach. Im Bereich St. Leon-Rot wendete der Mercedes-Fahrer und fuhr wieder zurück in Richtung Wiesental, wo ihn eine Streifenbesatzung anhalten und kontrollieren konnte.

Im Rahmen dieser Maßnahmen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der 57-Jährige hatte rund ein Promille.

Der Fahrer muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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