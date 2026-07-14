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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - 20-jähriger Autofahrer entzieht sich Kontrolle und verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer entzog sich am späten Samstagabend einer Polizeikontrolle und verursachte in der Folge einen Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der junge Fahrer gegen 23:20 Uhr im Lindenweg unterwegs und geriet dort in eine Kontrollstelle des Polizeireviers Ettlingen. Zunächst erweckte er den Anschein, das Fahrzeug anhalten zu wollen. Im weiteren Verlauf setzte er seine Fahrt jedoch unvermittelt fort und entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Mörscher Straße.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stellten die eingesetzten Beamten den Mercedes schließlich in einem Grünstreifen der Mörscher Straße fest. Der 20-Jährige hatte zuvor offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und prallte in der Folge gegen einen Baum. Anschließend flüchtete er wohl zu Fuß weiter.

Die 22-jährige Beifahrerin blieb vor Ort und wurde leicht verletzt von einer Rettungswagenbesatzung vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkws stellten die Beamten unter anderem ein Messer, geringe Mengen an Betäubungsmitteln und Bargeld sicher.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der Unfallverursacher mittlerweile identifiziert werden und es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der 20-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Das Polizeirevier Ettlingen und die Verkehrspolizei Karlsruhe haben die Ermittlungen übernommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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