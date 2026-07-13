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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Eine Person bei Straßenbahnunfall lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 70-jähriger Fahrradfahrer erlitt am Freitagabend schwere Kopfverletzungen, nachdem er von einer Straßenbahn erfasst wurde.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen überquerte der Radfahrer gegen 19:30 Uhr den Bahnübergang der Kriegsstraße auf Höhe der Ritterstraße. Hierbei soll er offenbar das für ihn geltende Rotlicht missachtet haben.

In der Folge erfasste ihn eine heranfahrende Straßenbahn seitlich und der 70-Jährige stürzte zu Boden. Hierbei erlitt er lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Der entstandene Sachschaden an der Straßenbahn wird derzeit auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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