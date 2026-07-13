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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Alkoholisierter Motorradfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Karlsruhe (ots)

Ein 58-jähriger Motorradfahrer verursachte am Sonntagmittag einen Verkehrsunfall in Stutensee und flüchtete anschließend in einen Wald, wo er schließlich bewusstlos gefunden wurde.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge fuhr der Mann gegen 13:00 Uhr auf einem Waldweg, parallel zur Kreisstraße 3539 in Fahrtrichtung des dortigen Baggersees.

Wohl aufgrund seiner Alkoholisierung übersah er offenbar eine Schranke und prallte frontal gegen diese. In der Folge stürzte er zu Boden und zog sich eine Kopfplatzwunde sowie mehrere Schürfwunden zu.

Ersthelfer versorgten den 58-Jährigen und alarmierten die Polizei.

Daraufhin flüchtete der Beschuldigte zu Fuß in den Wald.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, fanden Beamte des Polizeireviers Waldstadt den Verletzten gegen 13:45 Uhr bewusstlos im Dickicht des Waldes.

Kurze Zeit später kam der Mann wieder zu Bewusstsein und wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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