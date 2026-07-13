Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte sind am vergangenen Freitag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bruchsal eingebrochen.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 12:15 Uhr offenbar unbemerkt in das Innere des in der Kaiserstraße gelegenen Mehrfamilienhauses.

In der Folge drangen die Einbrecher über die Wohnungstür gewaltsam in die Wohnung ein und durchwühlten sämtliche Räume. Ob sie dabei etwas entwendeten, wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen zu dem Einbruch werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

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