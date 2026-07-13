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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Samstag brachen bislang Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Weststadt ein.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr vermutlich unbemerkt in das Innere des Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße.

In der Folge drangen die Einbrecher über die Wohnungstür gewaltsam in eine Wohnung ein und durchwühlten auf der Suche nach Beute mehrere Schränke.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen und kann daher noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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