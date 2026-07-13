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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Kleintransporter brennt nach Verkehrsunfall auf der Autobahn vollständig aus

Karlsruhe (ots)

Ein brennender Transporter auf der Autobahn 5 verursachte am Samstagabend erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen blockierte gegen 18:45 Uhr mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt unvermittelt ein Vorderrad des Fahrzeuges. In der Folge schleuderte der Renault in Höhe Weingarten in Fahrtrichtung Norden nach links über alle drei Fahrstreifen und kollidierte dort mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw Fiat eines 38-Jährigen. Anschließend prallte der Kleintransporter gegen die Mittelschutzleitplanke und blieb mit der rechten Fahrzeugseite entgegen der Fahrtrichtung auf der Leitplanke stehen. Dort geriet der Renault aus noch unbekannter Ursache in Vollbrand. Der 45-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug selbständig verlassen und blieb nach aktuellem Stand unverletzt. Auch der Fahrer des Fiat verletzte sich bei dem Unfallgeschehen offenbar nicht.

Aufgrund der Rauchentwicklung und den folgenden Löscharbeiten erfolgte eine kurzzeitige Vollsperrung der A 5 in beide Fahrtrichtungen. Für die anschließenden Abschlepp- und Reinigungsarbeiten mussten die drei Fahrbahnen in nördliche Richtung bis circa 19:50 Uhr gesperrt bleiben. Diese konnten bis 22:45 Uhr sukzessive wieder frei gegeben werden.

Neben Feuerwehren und Rettungskräften war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Nach aktuellen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von rund 30.000 Euro. Der Schaden an den Schutzleitplanken wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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