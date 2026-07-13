Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auffahrunfall an Stauende auf A5

Karlsruhe (ots)

In Folge eines Staus auf der Bundesautobahn 5 fuhr am Freitagmittag ein Sprinter offenbar aufgrund Unaufmerksamkeit auf ein Fahrzeug am Stauende auf.

Aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsunfalls auf der A5 in Fahrtrichtung Süden auf Höhe Karlsruhe-Durlach, staute sich der Verkehr zeitweise über zehn Kilometer. Nach aktuellem Kenntnisstand übersah ein Sprinterfahrer auf Höhe Bruchsal gegen 12:40 Uhr das Stauende und kollidierte von hinten und mit hoher Geschwindigkeit mit einem Auflieger.

Der 41-jährige Sprinter-Fahrer und seine vier Insassen erlitten schwere Verletzungen. Ein alarmierter Rettungshubschrauber und weitere ebenfalls verständigten Rettungswägen transportierten die Verletzten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Aufliegers verletzte sich nicht.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die A5 auf Höhe Untergrombach bis etwa 13:45 Uhr vollständig gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 28.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

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