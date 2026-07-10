Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 26-Jähriger begeht mehrere Verkehrsverstöße

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagmorgen fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Pkw teilweise rasant durch die Karlsruher Innenstadt und beging gleich mehrere Verstöße.

Nachdem der Fahrer gegen 10:20 Uhr in der Linkenheimer Landstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, bremste er seinen Lexus zunächst ab, beschleunigte kurz darauf jedoch stark und entzog sich vorerst der Kontrolle. Er setzte seine Fahrt über die Bundesstraße 36 fort, überfuhr mindestens eine rote Ampelanlage und nutzte zeitweise die Gegenfahrbahn. Auf Höhe der Querallee konnten die Beamten unter Hinzuziehung einer zweiten Streifenbesatzung den Raser auf Höhe einer Aral-Tankstelle zum Stillstand bewegen und ihn anschließend einer Kontrolle unterziehen.

In deren Verlauf folgte er den Anweisungen der Polizisten zunächst nicht, sodass er unter erhöhter Kraftaufwendung aus dem Auto befördert wurde und vier Beamte leichte Verletzungen erlitten. Der Beschuldigte wirkte offenbar desorientiert und war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer und ihre Fahrzeuge wurden im Laufe der Fahrt nicht verletzt oder beschädigt.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen transportierten die Beamten den 26-Jährigen in eine psychiatrische Einrichtung. Er muss sich nun unter anderem aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Franz Henke, Pressestelle

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