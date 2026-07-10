Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 09.07.2026: "Größerer Polizeieinsatz in Karlsruhe-Neureut"

Karlsruhe (ots)

Nachdem ein 39-Jähriger am 09.07.2026 einen Großeinsatz der Polizei auslöste, nahmen Beamte den Beschuldigten noch am selben Abend vorläufig fest.

Der 39-Jährige soll am Donnerstagmittag im Rahmen eines Streits mit einem Nachbarn diesen mit einem Messer bedroht haben und flüchtete anschließend in zunächst unbekannte Richtung.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung nahmen Polizeibeamte den Beschuldigten gegen 16:50 Uhr bei der Rückkehr an seine Wohnanschrift in der Straße "Unterer Dammweg" vorläufig fest.

Der 39-Jährige muss nun unter anderem mit einer Strafanzeige aufgrund Bedrohung rechnen.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Franz Henke, Pressestelle

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