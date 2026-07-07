Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Ein Autofahrer kollidierte am Montagmittag in der Karlsruher Innenstadt mit einer Straßenbahn und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 41-Jährige gegen 11:15 Uhr mit seinem Audi auf der Kriegsstraße in östlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich zur Lammstraße bog er nach links ab und missachtete dabei offenbar eine für ihn geltende rote Ampel. Zeitgleich fuhr eine Straßenbahn der Linie 5 bei offenbar freiem Fahrtsignal auf den mittig verlaufenden Schienen der Kriegsstraße. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Pkw in der Folge mit der Straßenbahn, sodass das Auto anschließend auf den Gleisen zum Stehen kam und abgeschleppt werden musste.

Der 41-jährige Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Der Bahnverkehr war für etwa eine Stunde eingeschränkt.

Fabian Sauer, Pressestelle

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