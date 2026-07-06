Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Junge Männer urinieren an Hauseingang und greifen Anwohner an - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 19-Jähriger und ein 23-Jähriger sollen am Freitagabend an einen Hauseingang in Ettlingen uriniert und anschließend einen Anwohner angegriffen haben, der sie auf ihr Fehlverhalten ansprach. Bislang unbekannte Zeugen kamen dem Opfer zu Hilfe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachtete ein 54-jähriger Anwohner gegen 21:35 Uhr, wie zwei mutmaßlich betrunkene Männer an den Eingang seines Hauses in der Mühlenstraße urinierten. Als er die beiden daraufhin zur Rede stellte, schlugen und traten die Männer wohl unvermittelt auf ihn ein, sodass er zu Boden ging und auch gegen ein geparktes Fahrzeug prallte. Bislang unbekannte Passanten wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und schritten ein. Die beiden Angreifer ergriffen daraufhin die Flucht und rannten in Richtung Innenstadt. Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung wurde eine Polizeistreife auf die beiden 19 und 23 Jahre alten Tatverdächtigen aufmerksam. Als die Beamten die Männer einer Kontrolle unterziehen wollten, flüchtete der 23-jährige Verdächtige zu Fuß. Die Polizisten nahmen jedoch die Verfolgung auf uns nahmen den 23-Jährigen und dessen Begleiter vorläufig fest. Der 54-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.

Das Polizeirevier Ettlingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07243 32000 zu melden. Insbesondere sucht die Polizei nach mehreren Personen , die dem Opfer zu Hilfe eilten.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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