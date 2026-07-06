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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Samstagmorgen in ein Wohnhaus in Östringen-Eichelberg ein.

Die Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 11:30 Uhr über ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus in der Heidelberger Straße.

Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Unbekannten in mehreren Stockwerken die Schränke sowie Schubladen und entwendeten unter anderem diversen Schmuck.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- sowie Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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