Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach mutmaßlichem Raub auf Pizza-Lieferdienst

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Donnerstag sollen zwei bislang unbekannte Täter Bargeld aus den Räumlichkeiten eines Pizza-Lieferdienstes geraubt haben. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge sollen gegen 02:00 Uhr zwei maskierte Männer das Schnellrestaurant in der Hardtstraße betreten haben. Unmittelbar danach habe einer der Täter Pfefferspray in Richtung eines Mitarbeiters gesprüht, der sich zu diesem Zeitpunkt hinter einem Tresen befand.

Der Geschädigte flüchtete daraufhin in Richtung Hinterausgang, wohin ihm ein Täter folgte. Der zweite Unbekannte soll währenddessen Bargeld aus der Kasse entwendet und das Geschäft anschließend über den Haupteingang verlassen haben.

Kurze Zeit später trafen sich die Täter vor dem Haupteingang wieder und flüchteten gemeinsam in Richtung Rheinstraße.

Der entstandene Diebstahlsschaden soll im unteren dreistelligen Bereich liegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand trug der Geschädigte keine Verletzungen davon.

Beide Täter sollen zwischen 18 und 19 Jahre alt und circa 185 cm groß sein.

Einer der Unbekannten hatte wohl eine schlanke Statur, trug eine schwarze Skimaske, ein schwarzes langes Shirt und eine schwarze Hose. In der linken Hand hielt er ein schwarzes Pfefferspray.

Der zweite Täter hatte offenbar ebenfalls eine schwarze Skimaske auf, trug ein schwarzes langes Shirt, eine schwarze Hose, hatte eine dünne Statur und hielt ein Pfefferspray in der Hand.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zum Tathergang oder den zwei unbekannten Männern machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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