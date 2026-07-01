Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige wegen Betäubungsmittelhandels fest

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 27-jähriger Beschuldigter und sein 25-jähriger Bruder stehen im Verdacht, über einen längeren Zeitraum mit Kokain in nicht geringen Mengen in Karlsruhe Handel getrieben zu haben. Die beiden Männer wurden am Montag festgenommen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hatte bereits im Herbst 2025 die Ermittlungen gegen die beiden Beschuldigten wegen des Verdachts des Rauschmittelhandels aufgenommen. Im Rahmen verdeckter Maßnahmen wurden mehrere Verkaufsgeschäfte von den Ermittlern festgestellt. Unter anderem diente ein Barber-Betrieb des 27-Jährigen als mutmaßlicher Umschlagplatz für die Drogen.

Auf der Grundlage eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Karlsruhe durchsuchten die Polizeibeamten am Montagmittag eine Wohnung sowie den Barber-Shop und beschlagnahmten hierbei unter anderem rund 80 Gramm Kokain.

Die beiden Männer wurden am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, nachdem gegen beide bereits im Vorfeld Haftbefehle erlassen worden waren. Der Haftbefehl gegen den 27-jährigen Beschuldigten wurde in Vollzug gesetzt, während der Haftbefehl gegen den 25-jährigen Bruder gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dauern an.

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