PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Stark alkoholisierter Autofahrer verursacht Auffahrunfall auf der Autobahn

Karlsruhe (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer kollidierte am Montagabend auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe mit einem staubedingt stehenden Pkw.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der 45-jährige Unfallverursacher gegen 22:00 Uhr mit seinem Honda auf der A 5 zwischen Ettlingen und Karlsruhe in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Bei stockendem Verkehr prallte er gegen den vor ihm stehenden Pkw eines 41-Jährigen. Hierbei entstand nur geringer Sachschaden, verletzt wurde offenbar niemand.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Honda-Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3,5 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann daraufhin die Weiterfahrt, stellten seinen Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel sicher und brachten ihn zur Blutentnahme auf die Dienstelle. Der Honda wurde abgeschleppt.

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Fabian Sauer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 14:45

    POL-KA: (KA) Pfinztal - Decke in Fitnessstudio eingestürzt

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe und des Landratsamts Karlsruhe: In einem Fitnessstudio in Pfinztal-Berghausen stürzte am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache eine Geschossdecke ein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach derzeitigem Sachstand stürzte die Decke eines eingeschossigen Gebäudeteils im hinteren Teil des Gebäudes gegen 18:00 Uhr während des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren