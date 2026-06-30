Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Stark alkoholisierter Autofahrer verursacht Auffahrunfall auf der Autobahn

Karlsruhe (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer kollidierte am Montagabend auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe mit einem staubedingt stehenden Pkw.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der 45-jährige Unfallverursacher gegen 22:00 Uhr mit seinem Honda auf der A 5 zwischen Ettlingen und Karlsruhe in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Bei stockendem Verkehr prallte er gegen den vor ihm stehenden Pkw eines 41-Jährigen. Hierbei entstand nur geringer Sachschaden, verletzt wurde offenbar niemand.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Honda-Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3,5 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann daraufhin die Weiterfahrt, stellten seinen Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel sicher und brachten ihn zur Blutentnahme auf die Dienstelle. Der Honda wurde abgeschleppt.

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Fabian Sauer, Pressestelle

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