Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Notfallsanitäter und Polizeibeamter bei tätlichem Angriff verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein Polizeibeamter und ein Notfallsanitäter wurden am Sonntagabend in Karlsruhe von einem 58-jährigen Mann tätlich angegriffen und verletzt. Der Angreifer befand sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge brachten Rettungskräfte den 58-Jährigen aufgrund des Verdachts eines medizinischen Notfalls gegen 20:30 Uhr mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Kurz vor dem Eintreffen in der Zentralen Notaufnahme griff der 58-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand unvermittelt einen Notfallsanitäter körperlich an, randalierte und zerstörte die Seitenscheibe des Krankenwagens. Anschließend ergriff der Mann die Flucht. Als Polizeibeamte den Mann wenig später antrafen, setzte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen massiv zur Wehr und verletzte dabei auch einen Polizeibeamten leicht. Bei dem Angriff erlitt der Notfallsanitäter diverse Verletzungen und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Polizei und Rettungsdienst brachten den 58-Jährigen schließlich unter weiterer Gegenwehr zur Untersuchung in ein Krankenhaus und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung. Er wird sich nun u.a. wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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