Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine Autofahrerin erfasste am Mittwochmorgen in Philippsburg-Huttenheim mit ihrem Hyundai einen Radfahrer. Der 64-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war die 61-jährige Pkw-Fahrerin gegen 07:50 Uhr auf der Philippsburger Straße unterwegs und wollte im Einmündungsbereich zur Rheinstraße nach links abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Rennradfahrer.

Der Radfahrer prallte in der Folge auf die Fahrzeugfront des Pkw, stieß mit Kopf und Oberkörper gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich dabei schwer. Der 64-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Fabian Sauer, Pressestelle

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