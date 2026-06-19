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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Eine Pkw-Fahrerin kollidierte am Donnerstagnachmittag in Linkenheim-Hochstetten mit einer Straßenbahn.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr die 73-Jährige gegen 16:50 Uhr auf der Karlsruher Straße in Richtung Alte Landstraße und bog nach links in die Albert-Einstein-Straße über die Straßenbahngleise ab, wobei sie offenbar das Rotlicht der dortigen Ampel übersah.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 47-jähriger Straßenbahnfahrer in den Kreuzungsbereich ein. Er erkannte die abbiegende Pkw-Fahrerin, konnte einen Zusammenstoß jedoch trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern.

Ersten Erhebungen zufolge wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 26.000 Euro.

Fabian Sauer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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