Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - Schwerverletzter nach Frontalkollision

Karlsruhe (ots)

Bei der Kollision zweier Pkw zwischen Schielberg und Rotensol am Mittwochnachmittag sind drei Personen verletzt worden, eine hiervon schwer.

Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge kollidierten die beiden Pkw gegen 17 Uhr auf der Rotensoler Straße zwischen Rotensol und Schielberg aus bislang ungeklärter Ursache frontal miteinander. Dabei wurde der 28-jährige Fahrer eines 3er BMW in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 75-jährige Fahrer sowie die 66-jährige Beifahrerin des zweiten beteiligten Pkw, einer Mercedes-Benz G-Klasse, wurden jeweils leicht verletzt. Beide Pkw waren aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 55.000 Euro geschätzt.

Die Rotensoler Straße war zum Zwecke der Unfallaufnahme und anschließender Bergungsarbeiten bis kurz nach 20 Uhr gesperrt.

Julian Scharer, Pressestelle

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