PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - Schwerverletzter nach Frontalkollision

Karlsruhe (ots)

Bei der Kollision zweier Pkw zwischen Schielberg und Rotensol am Mittwochnachmittag sind drei Personen verletzt worden, eine hiervon schwer.

Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge kollidierten die beiden Pkw gegen 17 Uhr auf der Rotensoler Straße zwischen Rotensol und Schielberg aus bislang ungeklärter Ursache frontal miteinander. Dabei wurde der 28-jährige Fahrer eines 3er BMW in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 75-jährige Fahrer sowie die 66-jährige Beifahrerin des zweiten beteiligten Pkw, einer Mercedes-Benz G-Klasse, wurden jeweils leicht verletzt. Beide Pkw waren aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 55.000 Euro geschätzt.

Die Rotensoler Straße war zum Zwecke der Unfallaufnahme und anschließender Bergungsarbeiten bis kurz nach 20 Uhr gesperrt.

Julian Scharer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 14:37

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Karlsruhe (ots) - Ein 83-jähriger Fußgänger wurde am Mittwochmorgen in Karlsruhe von einem Pkw erfasst und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der 83-Jährige gegen 08:50 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Hertzstraße zwischen der Siemensallee und der Julius-Hirsch-Straße unterwegs. Im weiteren Verlauf wollte er offenbar die ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 16:01

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - 50-Jähriger verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

    Karlsruhe (ots) - Ein 50-jähriger Audi-Fahrer verursachte am Dienstagabend alkoholisiert einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen parkte der Beschuldigte sein Fahrzeug gegen 20:10 Uhr in der Reichardtstraße am Turmberg und touchierte hierbei offenbar einen bereits geparkten Mercedes. Anschließend sei er schwankend aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren