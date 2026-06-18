PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 83-jähriger Fußgänger wurde am Mittwochmorgen in Karlsruhe von einem Pkw erfasst und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der 83-Jährige gegen 08:50 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Hertzstraße zwischen der Siemensallee und der Julius-Hirsch-Straße unterwegs. Im weiteren Verlauf wollte er offenbar die Fahrbahn queren und wurde dabei von dem Pkw einer 67-jährigen Autofahrerin erfasst.

Der 83-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Fabian Sauer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren