Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 83-jähriger Fußgänger wurde am Mittwochmorgen in Karlsruhe von einem Pkw erfasst und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der 83-Jährige gegen 08:50 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Hertzstraße zwischen der Siemensallee und der Julius-Hirsch-Straße unterwegs. Im weiteren Verlauf wollte er offenbar die Fahrbahn queren und wurde dabei von dem Pkw einer 67-jährigen Autofahrerin erfasst.

Der 83-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Fabian Sauer, Pressestelle

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