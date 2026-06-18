POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Karlsruhe (ots)
Ein 83-jähriger Fußgänger wurde am Mittwochmorgen in Karlsruhe von einem Pkw erfasst und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der 83-Jährige gegen 08:50 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Hertzstraße zwischen der Siemensallee und der Julius-Hirsch-Straße unterwegs. Im weiteren Verlauf wollte er offenbar die Fahrbahn queren und wurde dabei von dem Pkw einer 67-jährigen Autofahrerin erfasst.
Der 83-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Fabian Sauer, Pressestelle
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