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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann bei Verkehrsunfall mit Rettungswagen lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach dem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen am Mittwochnachmittag erlitt ein 59-jähriger Fahrradfahrer lebensgefährliche Verletzungen.

Aktuellen Ermittlungen zufolge fuhr eine Rettungswagenbesatzung gegen 17:20 Uhr im Rahmen einer Einsatzfahrt auf der Kaiserallee in westliche Richtung.

Zu diesem Zeitpunkt querte der 59-jährige Radfahrer auf Höhe der Haltestelle Mühlburger Tor die Straße über eine ampelgeregelte Fußgängerfurt. Hierbei erfasste ihn der Rettungswagen frontal.

Infolge des Zusammenstoßes erlitt der Geschädigte lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die insbesondere Angaben zur dortigen Ampelschaltung machen können, sich unter 0721 944840 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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