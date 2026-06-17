Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 50-Jähriger verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Karlsruhe (ots)

Ein 50-jähriger Audi-Fahrer verursachte am Dienstagabend alkoholisiert einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen parkte der Beschuldigte sein Fahrzeug gegen 20:10 Uhr in der Reichardtstraße am Turmberg und touchierte hierbei offenbar einen bereits geparkten Mercedes. Anschließend sei er schwankend aus dem Fahrzeug gestiegen und davongelaufen.

Ein aufmerksamer Zeuge berichtete dem Inhaber des Mercedes den zuvor beobachteten Vorfall. In der Zwischenzeit kehrte der Beschuldigte zu seinem Fahrzeug zurück.

Nachdem bekannt wurde, dass die Polizei bereits verständigt worden war, setzte sich der 50-Jährige in seinen Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Stupferich.

Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung sichtete den Audi während der Anfahrt zur Unfallstelle und unterzog ihn daraufhin einer Verkehrskontrolle.

Hierbei stellte sich heraus, dass der Beschuldigte eine Atemalkoholkonzentration von etwa 2 Promille aufwies.

Der 50-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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