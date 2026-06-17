Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe/ Graben-Neudorf - Alkoholisierter Sattelzugführer verursacht mehrere Verkehrsunfälle

Karlsruhe (ots)

Ein alkoholisierter, 43-jähriger Sattelzugfahrer verursachte in der Nacht auf Mittwoch mehrere Verkehrsunfälle und entfernte sich anschließend unerlaubt von den Unfallörtlichkeiten.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der Beschuldigte gegen 01:40 Uhr auf der Bundesstraße 36 von Karlsruhe kommend in Richtung Eggenstein unterwegs. Auf diesem Streckenabschnitt touchierte er offenbar mehrere Warnbaken einer Baustelle und setzte seine Fahrt anschließend weiter fort.

Ein Zeuge stellte die beschädigte Baustellenvorrichtung im Nachgang fest und alarmierte die Polizei.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme fanden die Beamten am Unfallort ein offenbar vom Unfallverursacher verlorenes Kennzeichen.

Kurze Zeit später meldete eine weitere Zeugin einen Sattelzug auf der B 36, Höhe Graben-Neudorf und berichtete von einer auffälligen Fahrweise. Der Fahrer hätte dabei wohl mehrfach die Schutzleitplanke gestreift.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Philippsburg sichtete das besagte Fahrzeug schließlich auf der B 36 Höhe Rheinsheim und unterzog den Fahrer einer Verkehrskontrolle.

Hierbei stellte sich heraus, dass der 43-Jährige deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille.

Das zuvor aufgefundene Kennzeichen konnte der Sattelzugmaschine zugeordnet werden.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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