PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Unbekannte entwenden Goldkette - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Eine 26-jährige Frau wurde am Montagnachmittag in Bruchsal in ein Gespräch verwickelt und bestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich die junge Frau gegen 14:10 Uhr in der Straße Am alten Güterbahnhof auf dem Weg zu ihrem geparkten Fahrzeug, als ein weißer Kleinwagen neben ihr anhielt und ein Mann ausstieg. Der Unbekannte verwickelte die 26-Jährige daraufhin in ein Gespräch und auch eine Frau, die auf der Rückbank des Fahrzeugs saß, sprach durch das geöffnete Fenster mit ihr. Als die Geschädigte sich zu der Tatverdächtigen herunterbeugte, riss diese ihr offenbar unvermittelt ihre Goldkette vom Hals. Anschließend fuhren die beiden Unbekannten mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Bundesstraße 35 davon.

Bei der Tatverdächtigen soll es sich um eine etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau mit blonden, leicht lockigen und zurückgesteckten Haaren handeln. Sie habe einen goldenen Zahnersatz gehabt und bunte glänzende Kleidung getragen.

Ihr Begleiter sei etwa 35 Jahre alt gewesen, habe ein rundes Gesicht, gebräunte Haut, schwarze Haare und dunkle Augen gehabt. Er sei schlank gewesen und habe ein helles Hemd getragen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251 7260 entgegen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 09:53

    POL-KA: (KA) Durlach - Goldkette bei Trickdiebstahl entwendet - Zeugen gesucht

    Karlsruhe (ots) - Eine bislang unbekannte Täterin entwendete am Montagnachmittag die Goldkette eines 56-jährigen Geschädigten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Aktuellen Erkenntnissen zufolge war der Geschädigte gegen 15:15 Uhr zu Fuß in der Reichenbachstraße unterwegs, als neben ihm ein grauer BMW anhielt. Der Fahrzeugführer erkundigte sich nach einer ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 08:22

    POL-KA: (KA) Ettlingen - Pkw und Motorrad kollidieren auf der A5 - Verkehrspolizei sucht Zeugen

    Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 bei Ettlingen kollidierten am Montagabend ein Pkw und ein Motorrad. Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, ist die Verkehrspolizei auf der Suche nach Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhren die beiden Fahrzeuge gegen 19:30 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 06:50

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin von Bus erfasst

    Karlsruhe (ots) - Eine Radfahrerin wurde am Montagmorgen in Beiertheim-Bulach von einem Bus erfasst und schwer verletzt verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein Reisebus gegen 07:00 Uhr auf der Pulverhausstraße in Richtung Westen. An der Kreuzung der Straße Unterweingartenfeld, missachtete der 73-jährige Busfahrer offenbar das Rotlicht, fuhr in die Kreuzung ein und erfasste eine Radfahrerin, die gerade ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren