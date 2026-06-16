Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Unbekannte entwenden Goldkette - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Eine 26-jährige Frau wurde am Montagnachmittag in Bruchsal in ein Gespräch verwickelt und bestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich die junge Frau gegen 14:10 Uhr in der Straße Am alten Güterbahnhof auf dem Weg zu ihrem geparkten Fahrzeug, als ein weißer Kleinwagen neben ihr anhielt und ein Mann ausstieg. Der Unbekannte verwickelte die 26-Jährige daraufhin in ein Gespräch und auch eine Frau, die auf der Rückbank des Fahrzeugs saß, sprach durch das geöffnete Fenster mit ihr. Als die Geschädigte sich zu der Tatverdächtigen herunterbeugte, riss diese ihr offenbar unvermittelt ihre Goldkette vom Hals. Anschließend fuhren die beiden Unbekannten mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Bundesstraße 35 davon.

Bei der Tatverdächtigen soll es sich um eine etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau mit blonden, leicht lockigen und zurückgesteckten Haaren handeln. Sie habe einen goldenen Zahnersatz gehabt und bunte glänzende Kleidung getragen.

Ihr Begleiter sei etwa 35 Jahre alt gewesen, habe ein rundes Gesicht, gebräunte Haut, schwarze Haare und dunkle Augen gehabt. Er sei schlank gewesen und habe ein helles Hemd getragen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251 7260 entgegen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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