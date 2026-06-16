Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Durlach - Goldkette bei Trickdiebstahl entwendet - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin entwendete am Montagnachmittag die Goldkette eines 56-jährigen Geschädigten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge war der Geschädigte gegen 15:15 Uhr zu Fuß in der Reichenbachstraße unterwegs, als neben ihm ein grauer BMW anhielt. Der Fahrzeugführer erkundigte sich nach einer Wegbeschreibung und verwickelte den 56-Jährigen in ein Gespräch. Anschließend schenkte er ihm drei offenbar wertlose Ringe.

Währenddessen stieg eine Frau aus dem BMW und führte vermeintliche Dankesgesten durch. Hierfür trat sie sehr nah an den 56-Jährigen heran und legte ihm dabei eine unechte Goldkette um den Hals. Im Anschluss stieg sie wieder in den Pkw ein und die zwei Tatverdächtigen fuhren in Richtung Autobahn davon.

Kurze Zeit später stellte der Geschädigte das Fehlen seiner eigenen Goldkette fest und erstattete daraufhin Strafanzeige.

Der Fahrer des BMW soll zwischen 30 und 40 Jahren alt und etwa 170 bis 180 cm groß sein. Er wies eine kräftige Körperstatur auf, trug einen schwarzen Vollbart und hatte ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild. Er soll deutsch mit Akzent gesprochen haben.

Die Mitfahrerin war laut Angaben des Tatopfers zwischen 25 und 30 Jahren alt und etwa 160 bis 170 cm groß. Sie hatte eine schlanke Figur und sprach kein Deutsch.

Beide sollen eine gebräunte Hautfarbe aufgewiesen haben.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder deren Fahrzeug machen können, sich unter 0721 49070 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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