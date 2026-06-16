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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Pkw und Motorrad kollidieren auf der A5 - Verkehrspolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 bei Ettlingen kollidierten am Montagabend ein Pkw und ein Motorrad. Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, ist die Verkehrspolizei auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhren die beiden Fahrzeuge gegen 19:30 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord auf Höhe Bruchhausen stießen der Volvo und das Kraftrad auf dem linken von drei Fahrstreifen seitlich zusammen. Der 23-jährige Motorradfahrer konnte zwar einen Sturz verhindern, verletzte sich bei dem Zusammenstoß jedoch leicht am Bein. Er wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 zu melden. Insbesondere sucht die Polizei nach einem Motorradfahrer, der sich zum Unfallzeitpunkt auf gleicher Höhe mit den Unfallfahrzeugen befunden haben soll und das Unfallgeschehen möglicherweise beobachtet hat.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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