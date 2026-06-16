Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin von Bus erfasst

Karlsruhe (ots)

Eine Radfahrerin wurde am Montagmorgen in Beiertheim-Bulach von einem Bus erfasst und schwer verletzt verletzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein Reisebus gegen 07:00 Uhr auf der Pulverhausstraße in Richtung Westen. An der Kreuzung der Straße Unterweingartenfeld, missachtete der 73-jährige Busfahrer offenbar das Rotlicht, fuhr in die Kreuzung ein und erfasste eine Radfahrerin, die gerade Straße überquerte. Die 66-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Der Bus war nicht mit Fahrgästen besetzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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