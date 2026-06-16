Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stupferich - Fahrzeug überschlägt sich bei Unfall auf der K 9653

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 9653 am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr überschlug sich ein Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 23-jährige Fiat-Fahrerin von Stupferich kommend in Richtung Kleinsteinbach, als sie von einem 44-jährigen Tesla-Fahrer links überholt wurde. Beim Wiedereinordnen nach rechts touchierte der Tesla den Fiat seitlich, wodurch sich dieser in der Folge überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Tesla kam nach der Kollision nach rechts von der Fahrbahn ab und im freien Feld zum Stillstand. Die Fiat-Fahrerin konnte sich selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Tesla-Fahrer erlitt nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen musste die Strecke bis 18:20 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Simon Erhardt

Führungs- und Lagezentrum

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