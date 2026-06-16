PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stupferich - Fahrzeug überschlägt sich bei Unfall auf der K 9653

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 9653 am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr überschlug sich ein Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 23-jährige Fiat-Fahrerin von Stupferich kommend in Richtung Kleinsteinbach, als sie von einem 44-jährigen Tesla-Fahrer links überholt wurde. Beim Wiedereinordnen nach rechts touchierte der Tesla den Fiat seitlich, wodurch sich dieser in der Folge überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Tesla kam nach der Kollision nach rechts von der Fahrbahn ab und im freien Feld zum Stillstand. Die Fiat-Fahrerin konnte sich selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Tesla-Fahrer erlitt nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen musste die Strecke bis 18:20 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Simon Erhardt

Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 22:17

    POL-KA: (KA) Walzbachtal - Mehrere verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß auf der L 559

    Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 559 am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr erlitten drei Personen zum Teil schwere Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 55-jährige Audi-Fahrerin gemeinsam mit ihrer 27-jährigen Beifahrerin von Weingarten kommend in Richtung Jöhlingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin in ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 18:16

    POL-KA: (KA) Bruchsal - Zwei Personen in Wohnung gewaltsam zu Tode gekommen

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Am Samstagmorgen wurden eine 82-jährige Frau und ein 66-jähriger Mann von Familienangehörigen tot in ihrer Wohnung in Bruchsal-Heidelsheim aufgefunden. Bei den zwei Toten handelt es sich um ein Ehepaar. Ein Zeuge alarmierte gegen 13:00 Uhr die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren