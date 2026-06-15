PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zwei Personen in Wohnung gewaltsam zu Tode gekommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Am Samstagmorgen wurden eine 82-jährige Frau und ein 66-jähriger Mann von Familienangehörigen tot in ihrer Wohnung in Bruchsal-Heidelsheim aufgefunden. Bei den zwei Toten handelt es sich um ein Ehepaar.

Ein Zeuge alarmierte gegen 13:00 Uhr die Polizei, nachdem er die beiden leblosen Personen in ihrer gemeinsamen Wohnung aufgefunden hatte. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen liegen Hinweise auf einen gewaltsamen Tod der beiden Verstorbenen vor.

Eine Einwirkung Dritter wird derzeit ausgeschlossen.

Die Hintergründe des Vorfalls sowie der Ablauf des Tatgeschehens sind Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Kriminalkommissariats Bruchsal. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Karlsruhe die Obduktion der Verstorbenen angeordnet, die jeweils im Laufe der Woche stattfinden soll.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe
Pressestelle
Erster Staatsanwalt Graulich
E-Mail: pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de
Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe
Pressestelle
Ralf Eisenlohr
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
Telefon: 0721 666-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 14:58

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Karlsruhe (ots) - Ein 37-jähriger Mann stürzte am späten Samstagabend in Karlsruhe-Knielingen alleinbeteiligt mit einem Motorroller und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der Rollerfahrer gegen 23:30 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Helm auf der Rheinbrückenstraße unterwegs gewesen sein. Außerdem fuhr er wohl ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 12:07

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntag, gegen 22:00 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karlsruher Weststadt ein. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Einbrecher über ein Küchenfenster in die Wohnung in der Lessingstraße. Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe einen Laptop an sich und flüchteten anschließend unerkannt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren