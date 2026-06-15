Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zwei Personen in Wohnung gewaltsam zu Tode gekommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Am Samstagmorgen wurden eine 82-jährige Frau und ein 66-jähriger Mann von Familienangehörigen tot in ihrer Wohnung in Bruchsal-Heidelsheim aufgefunden. Bei den zwei Toten handelt es sich um ein Ehepaar.

Ein Zeuge alarmierte gegen 13:00 Uhr die Polizei, nachdem er die beiden leblosen Personen in ihrer gemeinsamen Wohnung aufgefunden hatte. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen liegen Hinweise auf einen gewaltsamen Tod der beiden Verstorbenen vor.

Eine Einwirkung Dritter wird derzeit ausgeschlossen.

Die Hintergründe des Vorfalls sowie der Ablauf des Tatgeschehens sind Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Kriminalkommissariats Bruchsal. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Karlsruhe die Obduktion der Verstorbenen angeordnet, die jeweils im Laufe der Woche stattfinden soll.

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