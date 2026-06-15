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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 37-jähriger Mann stürzte am späten Samstagabend in Karlsruhe-Knielingen alleinbeteiligt mit einem Motorroller und zog sich schwere Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der Rollerfahrer gegen 23:30 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Helm auf der Rheinbrückenstraße unterwegs gewesen sein.

Außerdem fuhr er wohl mehrfach in Schlangenlinien, wobei er die Bordsteinkante touchiert haben soll. In der Folge stürzte der 37-Jährige auf Höhe der Herweghstraße alleinbeteiligt zu Boden. Hierbei zog er sich ersten Erkenntnissen zufolge schwere Kopfverletzungen zu.

Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort, bei der die eingesetzten Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnahmen, wurde der 37-Jährige unmittelbar in ein Krankenhaus transportiert.

Im Rahmen der weiteren Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und dass es sich bei dem Zweirad um einen gestohlenen Motorroller handelte.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 2.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen und der Beschuldigte muss nun unter anderem mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Fabian Sauer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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