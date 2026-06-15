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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntag, gegen 22:00 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karlsruher Weststadt ein.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Einbrecher über ein Küchenfenster in die Wohnung in der Lessingstraße. Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe einen Laptop an sich und flüchteten anschließend unerkannt.

Der Sach- und Diebstahlschaden kann momentan noch nicht beziffert werden.

Hinweisgeber zu dem Einbruch werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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