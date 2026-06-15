Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - 50-Jähriger leistet Widerstand gegen Einsatzkräfte

Karlsruhe (ots)

Am Samstagabend griff ein 50-jähriger Mann in Waghäusel zwei Polizeibeamte sowie einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes tätlich an.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich der 50-Jährige gegen 21:00 Uhr wohl in einer psychischen Ausnahmesituation und drohte damit, sich im Garten seines Wohnhauses das Leben zu nehmen. Den alarmierten Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdienst gelang es zwar den Mann gerade noch rechtzeitig von seinem Vorhaben abzubringen. Jedoch wehrte sich der 50-Jährige vehement gegen das Vorgehen der Polizisten, indem er unter anderem versuchte sich loszureißen und um sich trat. Hierbei verletzte er zwei Polizeibeamte sowie ein Mitglied des Rettungsdienstes leicht. Einer der Polizeibeamten konnte aufgrund einer Handverletzung seinen Dienst nicht fortsetzen. Ein Rettungswagen transportierte den Mann schließlich in ein Krankenhaus und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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