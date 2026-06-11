Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 75-Jährige bei Trickdiebstahl bestohlen - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Eine bislang unbekannte, weibliche Person entwendete am Mittwochmorgen die Goldkette einer 75-jährigen Frau. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand schob die Seniorin gegen 09:45 Uhr ihr Fahrrad auf dem Gehweg der Gustav-Schulenberg-Straße in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße, als neben ihr ein silberner Pkw anhielt. Der circa 60-jährige Fahrer und seine zwei Mitfahrerinnen erkundigten sich daraufhin nach einer Wegbeschreibung.

Während die 75-Jährige dem Mann den Weg beschrieb, stieg die jüngere der beiden Frauen aus dem Auto aus und gab vor, sich bedanken zu wollen. Hierbei umarmte sie die Geschädigte und überreichte ihr als Dank ein Falsifikat einer Goldkette.

Danach stieg die Frau zügig wieder in das Fahrzeug und die drei Unbekannten fuhren in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße davon. Kurze Zeit später bemerkte die 75-Jährige eine fremde Kette an ihrem Hals und das Fehlen ihrer eigenen Goldkette. Offenbar entwendete die etwa 30 Jahre alte Beschuldigte diese während der Umarmung.

Alle drei Personen sollen dem osteuropäischen Raum zuzuordnen sein. Die Beifahrerin im Fahrzeug soll ebenfalls circa 60 Jahre alt gewesen sein. Bei dem Fahrzeug handelte es sich wohl um eine silberne Limousine.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich unter 0721 666 3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Aus gegebenem Anlass informieren wir Sie über wichtige Verhaltenstipps in ähnlichen Situationen:

Distanz wahren:

Lassen Sie fremde Personen niemals ungefragt in Ihre persönliche Distanzzone (mindestens einen Meter Abstand halten).

Geschenke strikt ablehnen:

Nehmen Sie niemals Schmuck oder andere Präsente von Unbekannten auf der Straße an.

Körperkontakt verbieten:

Lassen Sie sich unter keinen Umständen von Fremden Schmuck anlegen, anfassen oder umarmen.

Lautstark wehren:

Werden Personen aufdringlich, sagen Sie laut und deutlich "Halt! Abstand halten!" und suchen Sie sofort die Nähe anderer Passanten oder Geschäfte.

Was tun, wenn es bereits passiert ist?

Sollten Sie oder Bekannte Opfer dieser Masche geworden sein, wählen Sie sofort den Polizei-Notruf 110. Da die Täter meist mit Fahrzeugen flüchten, sind schnelle Hinweise zu Automarke, Farbe, Kennzeichen oder dem Aussehen der Personen entscheidend für eine erfolgreiche Fahndung.

Fabian Sauer, Pressestelle

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